Miniştrii apărării din NATO, decişi să extindă misiunea de pregătire din Irak Ministrii apararii din statele NATO sunt decisi sa extinda misiunea de pregatire a fortelor irakiene de indata ce situatia creata de pandemia de COVID-19 se amelioreaza, au declarat oficialitati din Alianta, informeaza Reuters. Ministrii ar urma sa cada de acord joi, intr-o videoconferinta, asupra noilor planuri, urmand ca numarul militarilor aliati din Irak sa fie suplimentat de la 500 in prezent la 4.000 sau 5.000, au explicat patru diplomati NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni ca se asteapta ca ministrii apararii sa adopte o propunere de extindere a misiunii din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

