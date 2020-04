Ministerul Sănătății s-a răzgândit! Bolnavii asimptomatici de COVID-19 nu mai pot rămâne acasă Articolul care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus dar care nu au simptome pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost eliminat din ordinul ministrului Sanatatii care modifica masurile de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii, in contextul COVID-19, scrie Agerpres. ”Modificarea actului normativ consta in eliminarea articolului care prevedea ca The post Ministerul Sanatații s-a razgandit! Bolnavii asimptomatici de COVID-19 nu mai pot ramane acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

