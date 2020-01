Stiri pe aceeasi tema

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute pentru…

- Vicepreședintele PNL Alba, Alin Ignat, numit recent secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va fi inlocuit de Marius Costinaș, in funcția de consilier local. Ignat și-a dat demisia din Consiliul Local in 5 decembrie, iar pentru preluarea locului in CL este propus avocatul Marius…

- „Incepand de astazi, ma alatur echipei guvernamentale a PNL, in calitate de Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Le mulțumesc pentru incredere Prim-Ministrului Ludovic Orban , ministrului Muncii, Violeta Alexandru , președintelui Mircea Hava și echipei PNL Alba Iulia și PNL…

- Dupa succesul „primei generații” de cursanți ai Școlii de Turism Alternativ, proiect lansat la Arad de Asociația Turism Alternativ, inițiatoare a celui mai activ program privat de promovare turistica a Aradului – Arad Free Tours, voluntarii s-au extins și la Timișoara. In urma cu cateva zile, in…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei…

- "Cu siguranta, salariul minim va creste, dar nu pot da cuantumul cu care va creste. La ora asta s-a constituit o echipa de lucru: Ministerul Finantelor - SGG - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Comisia de prognoza. Vom veni in baza studiului de impact pe care il realizam cu o propunere, care,…

- Companiile din Romania au nevoie de peste un milion de angajați. Cum poate tehnologia sa inlocuiasca oamenii Peste un milion de angajati sunt necesari in constructii, turism si industria din Romania, iar din cauza lipsei fortei de munca, sase din zece oameni de afaceri vor sa aduca personal din strainatate,…

- Alina Tanasescu a catalogat atitudinea premierului desemnat Ludovic Orban drept una de 'vataf' in conditiile in care acesta nu a facut alte propuneri de ministri in locul celor avizati negativ de comisiile parlamentare. 'Daca Guvernul Orban desconsidera institutiile statului inca dinainte…