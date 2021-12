”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice este de 263.700.000 lei. In plus, pentru a creste sansele utilizarii integrale a bugetului alocat, in aplicatia informatica, se va permite inscrierea in limita a 150% din valoarea alocata fiecarei regiuni”, a transmis, vineri, Ministerul Mediului. Potrivit ministerului, scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea…