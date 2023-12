Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului anunta, marti, ca un nou cuptor de fabricare a ambalajelor din sticla a fost inaugurat de BA Glass in Romania, ceea ce va duce la reducerea emisiilor de CO2, dar si la economie de energie.Ministerul Mediului anunta, marti, ca ministrul Mircea Fechet a participat la evenimentul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Garda Nationala de Mediu, ”30 Noiembrie 2023 va ramane, cu siguranta, o data istorica si un reper important in pozitionarea Romaniei pe harta europeana a reciclarii”. ”De astazi, Sistemul Garantie – Returnare devine obligatoriu pentru toti producatorii…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat la ceremonia de lansare a Sistemului de Garanție-Returnare ca in Romania ar putea fi colectate și reciclate aproximativ 7 miliarde de peturi pe an.

- Romanii care vor cumpara bauturi in ambalaje de plastic, sticla sau aluminiu vor achita de astazi, 30 noiembrie, și o garanție de 50 de bani, iar banii platiți in plus vor fi recuperați dupa ce vor duce ambalajele inapoi la magazin.„Ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare vor fi purtatoare…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca joi incepe implementarea Sistemului Garantie-Returnare si se declara convins ca acest program va transforma Romania "din tara depozitarii in tara reciclarii", conform Agerpres."Incepand de maine, ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare…

- Ministerul Mediului a anuntat castigatorul contractului pentru dezvoltarea unui sistem de monitorizare a padurilor prin intermediul imaginilor din satelit. „A fost publicat in SICAP raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru realizarea sistemului ce va utiliza imagini…

- ”Ieri, a fost publicat in SICAP raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru realizarea sistemului ce va utiliza imagini satelitare pentru monitorizarea taierilor din padurile Romaniei. Din acest moment incepe termenul legal de 10 zile pentru depunerea contestatiilor”,…

- ”Reuniunea isi propune sa aduca in atentia lumii consecintele razboiului asupra mediului, atat in Ucraina, cat si in regiunea transfrontaliera. Conferinta reuneste experti si factorii de decizie din intreaga lume, reprezentanti ai Grupului de lucru la nivel inalt instituit de Oficiul Presedintelui Ucrainei,…