Ministerul Educației a anunțat că toate actele de studiu vor fi dotate cu coduri QR Ministerul Educației a anunțat ca toate actele de studiu vor fi dotate cu coduri QR, ca parte a efortului lor de digitalizare totala in invațamant. Diploma de Bacalaureat, diploma de absolvire a liceului, certificatele de competențe și alte documente relevante vor fi incluse in aceasta inițiativa. Scopul principal este sa simplifice procesele administrative pentru elevi și pentru stat, eliminand necesitatea pastrarii copiilor fizice ale documentelor. Aceasta masura va introduce un fel de „CNP educațional” pentru elevi, in care toate documentele lor școlare vor fi accesibile printr-un simplu scan… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

