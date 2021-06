”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul schemei “Horeca” prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare”, a transmis, miercuri seara, Ministerul Economiei. Formularul electronic de inscriere in cadrul “schemei Horeca”” va fi activ pe link-ul , incepand…