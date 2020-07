Stiri pe aceeasi tema

- Secretarii de stat Liviu Rogojinaru si Daniela Nicolescu au avut astazi o noua runda de consultari cu reprezentanții mediului de afaceri pe tema accesarii schemelor de sprijin pentru companiile afectate de criza provocata de pandemia de coronavirus. La discuții au participat secretarul de stat in MEEMA…

- Ministerul Economiei a anuntat marti ca va fi elaborata o initiativa legislativa care sa reglementeze situatia existenta intre proprietarii si chiriasii mall-urilor, generata de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii pandemiei SARS-CoV-2, dupa ce retailerii au acuzat proprietarii…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) analizeaza posibilitatea de a acorda fonduri in valoare de un miliard de euro companiilor afectate de SARS-C0V-2, a anuntat luni ministerul pe pagina sa de Facebook. „Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea…

- Potrivit unui anunț postat de minister pe pagina de facebook, aproximativ un miliard de euro ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei. "Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru a…

- Ponderea datoriei guvernamentale brute conform metodologiei Uniunii Europene va fi de 40,9% din PIB la sfarsitul anului 2020, fata de 35,2% in 2019, potrivit Programului de convergenta 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP)."In conditiile in care se estimeaza o contractie a economiei…

- El afirma ca multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate și cu SARS-CoV-2, erau deja intr-o stare atat de grava din cauza bolilor cronice de care sufereau, incat nu se poate spune cu exactitate daca au murit din cauza noului coronavirus. „Sunt raportate multe decese la pacienți care mor…

- Capacitatea de testare in Romania poate crește insa depinde de mulți factori. Unul este legat de timpul necesar pentru pregatirea personalului de laborator de la zero. Au prioritate cadrele medicale dar si pacientii cu risc. O zona in care testarea pentru Covid 19 s-ar putea face obligatoriu de acum…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca.