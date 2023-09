Stiri pe aceeasi tema

- Șef ANAF in Constanța, Raul Cristian Petrescu, a fost numit in 2021, de catre Fiscul din Romania, in Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Conform legii, acest for reglementeaza sectorul pariurilor. Petrescu susține: „Doar ridic mana la vot in Comitetul de Supraveghere,…

- Publicația Solid News susține ca METRO, Carrefour, CORA, Auchan, Mega Image, Flanco, Altex, IKEA, Penny, eMAG și-au redus prin artificii financiare profiturile obținute in Romania și fie le-au mutat in țarile de origine, fie le-au plimbat prin vehicule fiscale in paradisuri. Așa-zișii “șmecheri” ai…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, considera ca viitoarea rectificare bugetara trebuie sa fie pentru mediul de afaceri și nu pentru dobanzile ascunse de catre PSD. Fost ministru al antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu a solicitat in mod imperativ PSD, „partid…

- O statistica oficiala a Oficiului Național al Registrului Comerțului arata faptul ca județul Ialomița a devenit un adevarat paradis pentru «pacanele». Firmele care administreaza salile de jocuri de noroc de tip «slot machine» sau case de pariuri au deschis pe raza județului nostru aproape 1000 de puncte…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

- CARAȘ-SEVERIN – Iar aceasta trebuie sa inceteze, subliniaza deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu, explicand ca profitul exclusiv, de lux și viciul vor fi supraimpozitate! „Sunt multe scenarii in spațiul public privind masurile fiscale luate in calcul de Guvern, dar unele idei vehiculate de mass-media…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea,…