Hidroelectrica a trecut sub controlul Ministerului de Interne Hidrolectrica are din aceasta saptamana un nou șef al Corpului de control, in persoana unui personaj extrem de controversat, școlit la Ministerul Afacerilor interne și abonat la sinecuri publice bine remunerate. Polițistul abonat la sinecuri publice Karoly Borbely, președintele UDMR al Directoratului de la Hidroelectrica, impus de PSD, a numit in aceasta saptamana un nou șef al Corpului de control. Este vorba de controversatul polițist Felix-Florin Braniște, absolvent de filologie și Drept la Academia de Poliție dar și cu un master in management politic la Institutul Social Democrat Ovidiu Șincai. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

