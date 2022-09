Stiri pe aceeasi tema

- Imagini aparute pe retele sociale arata camioane care tractau, noaptea trecuta, tunuri si alte echipamente militare noaptea pe strazile din orasele Chisinau si Cahul, ceea ce a starnit ingrijorare in contextul razboiului in Ucraina, așa ca luni, Ministerul moldovean al Apararii a venit cu explicatii, …

- Belarus a inceput exercitii militare langa orasul Brest, situat in apropiere de frontiera cu Polonia, in capitala sa Minsk si la Vitebsk, o regiune din nord-estul tarii, a anuntat joi Ministerul Apararii belarus, citat de Reuters. Exercitiile de comandament, programate sa aiba loc pana pe 14 septembrie,…

- Ministerul Apararii taiwanez a anuntat sambata ca a detectat 21 de avioane si cinci nave chineze actionand in jurul Taiwanului, in contextul in care China isi continua exercitiile militare in apropierea insulei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Forțele Aeriene din China și Thailanda vor organiza pe 14 august exerciții militare comune FalconStrike 2022. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apararii al Republicii Populare Chineze, relateaza RT. {{632459}}Se precizeaza ca China va trimite in Thailanda pentru manevre avioane de lupta, bombardiere…

- De la 1 octombrie, Ucraina introduce inregistrarea militara a femeilor care au anumite profesii. Presa rusa a distribuit o serie de știri false despre mobilizarea imediata a tuturor femeilor in armata, iar Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din Ucraina a dezmințit informația, preluata inclusiv…

- Taiwan spune ca exercițiile militare ale Chinei incalca teritoriul sau și provoaca ordinea internaționala. Ministerul Apararii din Taiwan a declarat ca insula iși va apara ferm securitatea. Japonia și Coreea de Sud au facut apel la dialog.

- Cartierul chinezesc din Craiova, care se dorea un cartier modern de blocuri, cu locuinte pentru cetateni, acum se va transforma in cartier cu locuinte de serviciu. Cel putin asa sustine primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. Despre cartierul chinezesc s-au facut multe promisiuni, insa niciuna nu a…