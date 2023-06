Situație fara precedent la nivelul Complexului Energetic Oltenia, din cauza inundațiilor. Doi angajați ai Carierei Miniere Roșia au folosit o barca pentru a se deplasa de la un utilaj la altul. Unele echipamente sub apa intr-o zona unde a ajuns o cantitate uriașa de apa, in urma ploilor torențiale din ultimele saptamani. In Gorj a plouat aproape in fiecare zi in ultimele 3 saptamani și unele subunitați miniere au zone inundate. Conducerea Complexului Energetic Oltenia nu a oferit, deocamdata, un punct de vedere legat de situația inundațiilor din carierele miniere, conform Gazeta de Sud. The post…