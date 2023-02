Stiri pe aceeasi tema

CS Dinamo Bucuresti a avut un atac in forma, vineri, cand a invins-o pe CSM Odorheiu Secuiesc cu scorul de 50-37 (26-18), pe teren propriu, in etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin, informeaza Agerpres.

CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe nou-promovata CSM Oradea cu scorul de 38-28 (17-12), marti seara, in deplasare, intr-un meci in devans din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

Vicecampioana FCC Baschet UAV Arad a urcat provizoriu pe primul loc in clasamentul Ligii Nationale de baschet feminin, dupa ce a invins-o pe CS Universitatea Cluj-Napoca cu scorul de 75-60, sambata, in deplasare, in etapa a 13-a, anunța Agerpres.

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 37-29 (16-16), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres.

CSTBv CSU Olimpia Brasov si CS Rapid Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet feminin.

SCM Gloria Buzau a pierdut primul sau meci in acest sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-31 (13-18) cu CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, chiar pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a, potrivit Agerpres.

CSM Baschet Petrolul Ploiesti a invins-o pe CSM VSKC Miercurea Ciuc cu scorul de 99-77 (28-17, 17-26, 28-19, 26-15), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Petrolul a reusit a treia sa victorie consecutiva in campionat si conduce in…

CSM Constanta si Minaur Baia Mare au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.