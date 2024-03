Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanta si AHC Potaissa Turda au obtinut victorii in deplasare, duminica, in etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin.Vicecampioana CSM Constanta s-a impus clar in fata formatiei CSM Focsani 2007, cu 29-21, dupa ce la pauza a fost 18-8, scrie agerpres.ro.Vitali Komogorov…

- CSM Constanta a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 33-28 (17-11), sambata seara, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 19-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un prim sfert de ora echilibrat, CSM Constanta a preluat controlul si s-a desprins pe tabela de marcaj, ajungand la un…

- Echipele de juniori IV de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au caștigat titlul de campioni județeni, atat la masculin, cat și la feminin. La feminin, tinerele jucatoare din Turda au trecut in finala de Viitorul U Cluj Napoca, scor 31-20. La masculin, jucatorii turdeni…

- In perioada 01 ndash; 03 martie a.c., jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica pentru o serie de evenimente sportive care au loc in judetul Constanta: meciurile de handbal masculin disputate in cadrul Campionatului National de Tineret de Handbal masculin intre echipele C.S.M. Constanta…

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa miercuri, 21 februarie, in deplasare, de formația Potaissa Turda, scor 33-31 (19-18), intr-un joc contand pentru etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. A fost un meci intens, cu multe rasturnari de scor, mai ales in repriza a doua, prima fiind controlata…

- AHC Potaissa Turda a invins-o in deplasare pe CSM Bucuresti cu scorul de 35-29 (17-14), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Turdenii au condus de la un capat la altul, castigand fara emotii, la o diferenta de sase goluri, scrie agerpres.ro.Cristian…

- CSM Constanta a invins-o fara emotii pe CSM Vaslui, ''lanterna rosie'', cu scorul de 31-22 (16-13), vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin.CSM Constanta s-a desprins in ultima parte a meciului, dupa ce scorul era 21-20 in min. 41, iar…

- Revenita in țara de la Varese, echipa noastra a disputat in devans partida cu CSM Focșani, contand pentru etapa a 17-a stagionala din cadrul Conferinței B a Ligii Naționale de baschet masculin.