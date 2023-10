Militarii din Niger anunță că președintele demis Mohamed Bazoum a încercat să evadeze Guvernul militar din Niger anunța ca a dejucat o incercare de evadare a președinte demis, Mohamed Bazoum, noteaza BBC, potrivit Mediafax. Fostul președinte a incercat sa evadeze noaptea impreuna cu familia, bucatarii și echipa de securitate, a declarat un purtator de cuvant al armatei. Potrivit acestuia, existau planuri ca grupul sa fuga cu elicoptere, dar planul a fost dejucat. Nu se știe unde se afla acum fostul președinte și restul grupului. Militarii aflați la putere au declanșat o ancheta. Bazoum a fost in arest la domiciliu de la sfarșitul lunii iulie atunci cand membrii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regimul militar aflat la putere in Niger printr-o lovitura de stat la sfarșitul lui iulie a afirmat ca președintele destituit Mohamed Bazoum, ținut prizonier inca de la puci, „a incercat sa evadeze"

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ambasadorul Frantei in Niger este practic "luat ostatic" de militarii care au preluat puterea prin lovitura de stat si diplomatul mananca numai "ratii militare", intrucat "nu mai are posibilitatea sa

- Delegatia vest-africana sosita sambata dupa-amiaza la Niamey pentru a incerca gasirea unei solutii diplomatice la criza din Niger a putut avea o intrevedere cu presedintele inlaturat de la putere Mohamed Bazoum, care este tinut captiv dupa lovitura de stat din 26 iulie, a anuntat o sursa din cadrul…

- Duminica seara, autorii loviturii de stat din Niger si-au anuntat intentia de a-l urmari in justitie pe presedintele inlaturat Mohamed Bazoum pentru inalta tradare si subminarea securitatii tarii, informeaza luni Agerpres . ”Guvernul nigerian a strans pana in prezent probele pentru a-l urmari in fata…

- Autorii loviturii de stat din Niger si-au anuntat duminica seara intentia de a-l urmari in justitie pe presedintele inlaturat Mohamed Bazoum pentru inalta tradare si subminarea securitatii tarii, informeaza luni AFP, citat de news.ro."Guvernul nigerian a strans pana in prezent probele pentru a-l…

- Burkina Faso si Mali au emis o declaratie comuna in care au afirmat ca vor considera declaratie de razboi impotriva lor orice fel de interventie militara in Niger, anunța Rador.Cele doua tari, care au conducere militara, au precizat ca, intr-un astfel de scenariu, vor actiona in apararea vecinului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia a semnat contracte de armament cu peste 40 de tari africane, in timpul sesiunii plenare a celui de-al doilea summit Rusia-Africa, care se desfasoara de data aceasta la Sankt Petersburg, potrivit EFE. „Pentru a consolida capacitatea de aparare…

- Statul african Niger a ajuns sub controlul militarilor, dupa ce armata a anuntat joi prin comandantul sau ca se alatura militarilor pucisti care l-au inlaturat de la putere pe presedintele Mohamed Bazoum printr-o lovitura de stat.