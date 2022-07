Milionarul Zapodeanu iese din puşcărie după decizia de prescripţie a Curţii Constituţionale Milionarul Ioan Zapodeanu a scapat de inchisoare dupa doar 7 luni din pedeapsa de patru ani de detentie primita la sfarsitul anului trecut. Decizia de ieri a Inaltei Curti de Casatie si Justitie reprezinta practic prima punere in practica a deciziei recente a Curtii Constitutionale referitoare la prescriptie intr-un caz care vizeaza un iesean. Zapodeanu era inchis pentru spalare de bani Ioan Zapodeanu a fost condamnat intr-un dosar in care procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si spalare de bar. In acelasi dosar au fost trimisi in judecata si Gineta Roman,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

