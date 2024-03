Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații din cadrul Tribunalului Constanța au decis achitarea lui Cristian Carjaliu, primarul din Agigea și a secretarei comunei, Ancuța Calist. Cei doi fusesera acuzați de abuz in serviciu respectiv complicitate la abuz in serviciu. Sentința a fost data pe 1 martie și nu este definitiva. In minuta…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi tineri de 21 si 22 de ani, ambii din Craiova, acuzati de trafic de droguri, respectiv deținere si trafic de droguri si refuzul recoltarii de probe biologice. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri de risc consumatorilor…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, din Valu lui Traian, judetul Constanta, pentru omor, raportat la violenta in familie, fapta prev. si ped de art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 199 alin. 1 C.pen. si art. 177 alin. 1…

- O tanara a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare dupa ce a furat economiile unei persoane varstnice sub pretextul ca vrea sa o ajute la „treburile gospodarești”. Judecatoria Turda a dat sentința pe 19 ianuarie dar decizia instanței poate fi atacata cu apel in zece zile de la comunicare.…

- Fostul președinte al CJ Vaslui, Dumitru buzatu, va avea parte de sarbatori extrem de modeste o data cu trimiterea sa in judecata pentru fapte de mare corupție.Mai precis procurorii au confiscat și pus sub sechestru tot ce au gasit la percheziții și in urma anchetei financiare facuta pe parcursul…

- Instanta de judecata a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat judecat pentru trafic de droguri de mare risc, alaturi de alti trei inculpati. Potrivit anchetatorilor, incepand cu luna noiembrie 2022, inculpatii au vandut cocaina si canabis consumatorilor din Mehedinti. Unul dintre inculpati…