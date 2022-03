Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a primit peste 100 de milioane de dolari in donații de criptomonede de la inceputul invaziei, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a semnat un proiect de lege care legalizeaza monedele digitale. Potrivit Engadget, aceasta inseamna ca schimburile de criptomonede vor fi acum permise sa…

- Ziua Internaționala a Femeii a devenit de cațiva ani un prilej de a aduce in atenția publica diferențele salariale și de oportunitați in cariera dintre femei și barbați, statisticile oficiale raportate in aceste zile plasand Romania pe un loc foarte onorant printre statele membre ale Uniunii Europene…

- Londra a mai indicat astfel ca va acorda un ajutor de 100 de milioane de dolari (91,4 milioane de euro) guvernului ucrainean, prin intermediul Bancii Mondiale, "pentru a atenua presiunile financiare create de invazia neprovocata si ilegala a Rusiei" si pentru a permite statului

- Samsung a anuntat ca a oprit vanzarile de produse din Rusia, in urma invadarii Ucrainei, si, in plus, va dona mai multe milioane de dolari in sprijinul eforturilor umanitare desfasurate in Ucraina. In total, Samsung va dona 6 milioane de dolari. Din acestia, 1 milion de dolari este reprezentat de valoarea…

- Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi – n.red.) El a susținut ca au fost atinse obiectivele de pana acum ale ”operațiunii speciale” – așa cum denumește Rusia razboiul pe care l-a declanșat…

- Azerbaidjanul a trimis Ucrainei un avion cu ajutor umanitar sub forma de medicamente si material medical în valoare de 5 milioane de euro si i-a oferit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenskiy combustibil gratis de la benzinariile pe care le detine în aceasta tara. Liderul…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit joi dimineața cu premierul Ucrainei, Denys Sjmyhal, despre atacul Rusiei, subliniind ca situația este „extrem de grava” și pune in pericol viața a milioane de civili.

- „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!” continua și saptamana aceasta intr-o zona cu totul și cu totul speciala din Romania, in comuna Barsana. Emisiunea a fost lider de piața aseara, 27 decembrie 2021.