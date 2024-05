Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Andri Iusov, a declarat ca dronele maritime ucrainene Magura V5 au produs pagube flotei ruse de la Marea Neagra in valoare de 500 de milioane de dolari, noteaza RBC, potrivit Rador radio Romania.

- Egiptul a eradicat hepatita C, boala care acum zece ani era a treia cauza de deces. Egipt, care avea cu 10 ani in urma una dintre cele mai mari rate de hepatita C din lume, a eradicat boala. Succesul se datoreaza unei campanii de sanatate la nivel național ce a implicat testarea a peste 60 de milioane…

- Chelsea a intrat pe radarul comisiei Premier League ce verifica respectarea fair-play-ului financiar. Proprietarul Todd Boehly ar fi folosit banii obținuți din vanzarea a doua hoteluri (76,5 milioane de pounds) pentru a reduce datoriile clubului la 90 de milioane. A cheltuit cei mai mulți bani in mercato…

- Aproximativ 8 milioane de italieni (21,2% dintre barbați și 9,1% dintre femei) consuma alcool in cantitați daunatoare sanatații. 3,7 milioane de persoane beau excesiv, punandu-și in pericol sanatatea fizica și mentala.

- Asta in contextul in care, in anul 2022, roșiile turcești au avut cel mai ridicat nivel de pesticide .Cu toate astea, exportatorii turci se așteapta la o creștere a cererii de tomate din producția interna pe piața europeana, asta pentru ca, spun aceștia, producția europeana este in scadere.In importul…

- Imaginile au fost suprinse de un alt participant la trafic. Pe filmare se vede cum adolescenții, fara sa se gandeasca la ce pericol se expun, se distreaza periculos.Videoclipul a fost postat pe o rețea sociala, iar polițiștii s-au autosesizat. Oamenii legii le transmit șoferilor și pasagerilor din mașini…

- Un nou sistem de verificare a documentelor de identitate a fost operationalizat incepand din noaptea de 30 spre 31 martie, in contextul aderarii Romaniei la spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime. Politistii au la dispozitie sisteme mobile de scanare pe care este instalata aplicatia EDAC,…

- Instagram a depasit TikTok ca numar al descarcarilor din magazinele de aplicatii anul trecut si a devenit cea mai descarcata aplicatie din lume.Numarul de download-uri al Instagram a crescut anul trecut cu 20%, la 768 de milioane, ceea ce a dus aplicatia detinuta de Meta pe primul loc in clasamentul…