Mii de şoferi ai Uber, Lyft şi DoorDash intră în grevă în SUA de Valentine’s Day, pentru salarii decente Aceasta va fi prima greva de cand Uber si Lyft au devenit publice in 2019. Soferii vor picheta in afara aeroporturilor si a birourilor Uber, au spus doua dintre grupuri. Grevele sunt programate sa aiba loc la aproximativ o saptamana dupa ce Lyft a declarat ca ar plati diferenta daca soferii ar face mai putin de 70% din ceea ce au platit soferii dupa taxele externe in fiecare saptamana. ”Lucram constant pentru a imbunatati experienta soferului”, a declarat Lyft, care urmeaza sa raporteze rezultatele trimestriale marti. Soferii, considerati antreprenori independenti, au acuzat platformele ca iau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

