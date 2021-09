Patru marsuri au loc sambata la Paris, iar intre 60.000 si 80.000 de manifestanti ar urma sa iasa in strada in intreaga tara sambata, in a 11-a sambata la rand, pentru a-si exprima opozitia fata de vaccinarea obligatorie a personalului medical, potrivit unor surse din cadrul politiei, relateaza AFP. ”Suntem aici, chiar daca Macron nu vrea, suntem aici”, au scandat manfestanti, care au plecat de pe espalanda Garii din Lyon. Intre manifestanti, un barbat deghizat in Isus Cristos, purta o cruce in forma de sine, pe care scria ”Arbeit Macht Frei” (”Munca elibereaza”, inscriptia de la intrarea in lagarul…