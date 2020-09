Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat, miercuri dupa-amiaza, in centrul orasului Minsk pentru un nou protest fata de realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza agentia de presa Reuters.Protestul are loc dupa ce Aleksandr Lukasenko a organizat in urma cu cateva ore ceremonia…

- Presedintele contestat al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a depus miercuri juramantul pentru al saselea mandat, dar ceremonia a fost catalogata drept "farsa" de catre liderul opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, iar Guvernul Germaniei a anuntat ca regimul de la Minsk nu are legitimitate, anunța MEDIAFAX."Este…

- Presedintele contestat al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a depus miercuri juramantul pentru al saselea mandat. Ceremonia a fost catalogata drept "farsa" de catre liderul opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, iar Guvernul Germaniei a anuntat ca regimul de la Minsk nu are

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a depus, miercuri, juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta. Ceremonia s-a desfasurat fara sa fi fost anuntata in prealabil, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, ceremonia desfasurandu-se fara sa fi fost anuntata in prealabil, potrivit Reuters. Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit anuntata ca un eveniment…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni in timpul discuțiilor cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukașenko, ca Rusia va oferi un imprumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dar liderul de la Minsk va trebui sa rezolve criza politica fara implicarea altor oficiali europeni, scrie Reuters.…

- Alexandr Lukașenko, a mulțumit televiziunii Russia Today pentru trimiterea de jurnaliști care sa ajute media de stat din Belarus dupa ce mai mulți angajați ai televiziunii publice belaruse au intrat în greva în semn de solidaritatea cu protestele de strada masive declanșate împotriva…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de…