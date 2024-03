Mii de persoane au manifeststat marti la Budapesta, cerand demisia premierului Viktor Orban, in urma difuzarii unei inregistrari audio menita sa demonstreze implicarea unui membru al Guvernului acestuia intr-un dosar de coruptie, relateaza AFP, citat de news.ro.

Apelul la manifestatie a fost lansat dupa difuzarea in cursul zilei a unei intregistrari realizate de catre Peter Magyar, un avocat si un fost colaborator al puterii nationaliste ungare, in prezent un critic dur al unui Guvern pe care-l acuza de coruptie.

Large demonstration in #Hungary demanding the resignation of Viktor Orban.



After…