Mii de maghiari au iesit in strada la Budapesta ca sa-i ceara demisia premierului Viktor Orban, in urma difuzarii unei inregistrari audio menita sa demonstreze implicarea unui membru al Guvernului acestuia intr-un dosar de coruptie. Apelul la manifestatie a fost lansat dupa difuzarea in cursul zilei a unei intregistrari realizate de catre Peter Magyar, un […] The post Probleme pentru Viktor Orban. Maghiarii au iesi in strada, la Budapesta. I-au cerut demisia! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .