Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO, transmite dpa. Acesti 1.913 de medici si dentisti nu au introdus pana acum intr-un registru national dovada de vaccinare, a precizat asociatia. In luna noiembrie fusesera suspendati 1.656 de medici si dentisti din acelasi motiv. In baza unei legi intrate in vigoare in aprilie, personalul medical are obligatia de a se vaccina impotriva COVID-19. Evidentele asociatiei arata ca mai mult de 33.500…