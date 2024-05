Stiri pe aceeasi tema

- O saptamana de foc la Guvern unde subordonații premierului Ciolacu refuza sa munceasca, fiind nemulțumiți de salarii. Vineri dimineața, angajații din aparatul de lucru al Guvernului se afla in greva japoneza. Aceștia au afișat anunțul ”greva japoneza” pe ușile birourilor din Palatul Victoria sau poarta…

- Oamenii se plang ca au ramas mult in urma, ca salariul mediu al funcționarilor din Guvern ajunge la 5.000 de lei, in timp ce in alte instituții subordonate este mult mai mare, dar și ca ultima majorare substanțiala au primit-o abia in 2015.Funcționarii atrag atenția ca greva va continua pana la soluționarea…

- Te-ai impiedicat vreodata de o bordura sau ți s-a intamplat sa te lovești la picior atunci cand circulai pe trotuar? I se poate intampla oricui, nu-i așa? Chiar și celor care au o vedere perfecta. Dar sa incercam sa ne inchipuim cat de dificil este pentru persoanele nevazatoare sa circule intr-o lume…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului intra joi in greva japoneza, la nivel national. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 15%, pentru ca ONRC este „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”.

- Peste 150 de angajati in cadrul Complexului Muzeal National ‘Moldova’ Iasi vor declansa, joi, o greva japoneza, nemultumiti fiind de discriminarile salariale. Liderul sindicalistilor din Complexul Muzeal National ‘Moldova’ Iasi, muzeograful Celia Iacob, a declarat, pentru Agerpres, ca la protestul care…

- Angajatii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, membri ai Sindicatului Lucratorilor din Europa, se vor afla in greva japoneza, care nu va afecta programul de lucru si nici activitatea.

- Medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar București – propunerea PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, este prezent la Palatul Victoria pentru a purta discuții cu liderii coaliției. Potrivit unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja ar fi fost desemnați sa conduca campania…

- Jurnalistii din Protugalia, in greva generala - Prima acțiune de acest fel dupa 42 de aniJurnalistii din Portugalia au fost chemati joi la o zi de greva generala, o premiera in ultimii 42 de ani, pentru a protesta fata de salariile mici si nesiguranta locurilor de munca intr-un sector aflat in mare…