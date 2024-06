Stiri pe aceeasi tema

- IGPR anunța ca marți, in județul Timiș, au loc 24 de percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, 16 persoane sunt suspectate ca au vandut droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive, printre care canabis, 3-CMC (cristal) și cocaina, in total fiind identificate 37…

- Politistii de frontiera au efectuat luni formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, pentru aproximativ 216.200 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 68.300 de mijloace de transport care au tranzitat punctele de fro­ntiera de la nivelul intregii tari, anunta…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat in trafic și in punctul de trecere a frontierei, doi cetațeni romani aflați la volanul unor autoturisme, deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Concret, in cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, pe timpul unor misiuni de…

- Politistii rutieri au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri, intr-o singura noapte. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței in trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodata,…

- Instituțiile statului, indiferent despre care ar fi vorba, au un singur scop, și anume sa caștige de fiecare data. Numai ca, și nu de puține ori, se intampla ca aparatul de stat sa intre intr-o criza, a finanțelor. Și aici intervin organele de colectare a taxelor și impozitelor, precum ANAF, care vor…

- La data 19.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si detinerea, fara drept,…

- Aproape 40 de persoane au ajuns in strada la Ramnicu Valcea , duminica dimineața, dupa ce in blocul in care locuiau a izbucnit un incendiu . Incendiul a izbucnit dimineața devreme. Din subsolul blocului au inceput sa iasa flacari și s-a degajat un nor de fum. Toți cei 38 de locatari au fost evacuați…

- Procurorii DNA au reținut un avocat din cadrul Baroului București și alte persoane intr-un caz de obținere nelegala a imobilelor din municipiul București. Potrivit comunicatului emis de Direcția Naționala Anticorupție, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24…