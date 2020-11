Mii de elevi din Gorj nu au nici tabletă, nici internet pentru cursurile online Mii de elevi din județul Gorj nu au acces la echipamente și internet pentru a putea participa la cursurile online. Este vorba de elevii care invața la școli in scenariul galben sau in scenariul roșu. Nu se știe ce se va intampla in situația in care copiii nu vor mai ajunge deloc la școala și toata lumea va invața in scenariul roșu la nivelul județului Gorj, din cauza creșterii cazurilor de coronavirus. Deocamdata, Gorjul se afla de marți in scenariul galben, iar unitați de invațamant in scenariile galben și roșu sunt doar in cateva localitați. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a finalizat colectarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

