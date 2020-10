Mii de animale marine moarte în urma unui dezastru ecologic în peninsula Kamceatka Autoritatile ruse investigheaza un dezastru ecologic survenit pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, dupa ce o contaminare a apei marii a provocat moartea a mii de moluste si alte animale marine, potrivit agentiei Interfax, citata de EFE. Mai multi surferi au fost primii care au observat dezastrul ecologic in urma cu cateva saptamani, cand au resimtit simptome de intoxicatie, precum ochi uscati, vedere incetosata, dureri in gat si greata, potrivit organizatiei ecologiste Greenpeace. Putin mai tarziu, o pata aparuta pe ocean a schimbat culoarea si mirosul apei, in timp ce a crescut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

