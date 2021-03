Stiri pe aceeasi tema

- The leader of the Free Navigators' Trade Union (SLN), Adrian Mihalcioiu, on Friday evening said that the "Davide B" ship was attacked by nine armed pirates in the Guinea Gulf area, capturing 15 of the 21 crew members on board, and that it is not yet confirmed whether the crew consists of Ukrainian,…

- Cincisprezece marinari au fost rapiti de pirati de la bordul navei "Davide B" - pavilion Malta, in Golful Guineea, acestia facand parte dintr-un echipaj format din 21 de persoane, printre care si cetateni romani, a declarat, vineri, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu.

