Echipajul unei nave aflate in Portul Constanta, in greva! Marinarii, toti din Ucraina, sunt nemultumiti ca nu li se platesc salariile

- Reprezentantii Sindicatului Liber al Navigatorilor au anuntat marti, ca echipajul navei Argo, pavilion Germania, format din cinci membri, toti din Ucraina, au declarat greva pentru neplata salariilor de mai multe luni. Suma salariilor neachitate depaseste 29.000 de Euro. Un membru al echipajului a…

- Sindicatul Solidaritatea agricultorilor polonezi se alatura valului de contestații europene, lansand un apel la greva generala incepand din 9 februarie, anunța Reuters. Este prevazuta blocarea punctelor de frontiera intre Polonia și Ucraina. Așa cum se știe de la acțiunile recente la nivel european,…

- Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul…

- Angajații din primariile a zeci de comune se pregatesc de greva generala, nemultumiti fiind de salariile primite, deși sunt printre cei carora le-au crescut salariile cu 5% la inceputul anului.Greva generala este inițiata de Federația Columna, la care sunt afiliați angajații primariilor de comune…

- Angajații din primarii intra in greva generala. Participa bugetari din 20 de localitați din Alba, nemulțumiți de salariile mici Angajații din primarii se pregatesc de greva generala. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii. Bugetarii sunt deranjați ca grila lor de salarizare a ramas la nivelul anului 2021,…

- Liderul Sindicatul Liber al Navigatorilor, Adrian Mihalcioiu a reactionat dupa aparitia in mediul online a unor filmulete ce ar intentiona sa arate cum se desfasoara traficul de droguri in portul Constanta."Nu cred ca a domnul politist urcat la bordul navei, ar fi trebuit sa aiba o autorizatie. Navigatorii…

- Funcționarii APIA nemulțumiți de salariile lor continua protestele! Greva japoneza in fiecare zi, timp de o ora Funcționarii APIA nemulțumiți de salariile lor continua protestele! Greva japoneza in fiecare zi, timp de o ora, intre 10 și 11. In lipsa rezolvarii situației de discriminare salariala, funcționarii…

- Elevii ar putea sa aiba mai multe zile de vacanța! Profesorii amenința cu o noua greva, daca salariile lor nu vor fi marite de la 1 ianuarie 2024. Nemulțumiți de venituri, cadrele didactive sunt hotarate sa iși opreasca temporar activitatea pana cand statul le va urma dorințele.