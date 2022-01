Mihai Trăistariu anunță că DĂ ÎN JUDECATĂ furnizorii de gaze și curent: Ne bagă în faliment. Nu am ce să fac! Cantarețul Mihai Traistariu susține ca nu mai face fața sumelor extrem de mari pe care trebui sa le achite pe facturile emise de furnizorii de gaze și enerie electrica. Traistariu are mai multe afaceri, insa spune ca nu ințelege de ce facturile sale s-au triplat și consumul s-a dublat in mod nejustificat. „Am școala de muzica de șapte ani, in 2019 eu mi-am cumparat un sediu in Constanța. Mi-am bagat gaze, curent, și, iarna trecuta, a fost foarte ok. Cand era foarte frig și cel mai ger afara, factura nu trecea de 700 de ron . Acuma a venit noua factura și mi-a venit 2.300 ron. Mi se pare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

