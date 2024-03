Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a primit o veste dura miercuri din partea Comisiei de Disciplina. „Cainii” vor juca urmatoarele patru meciuri fara spectatori, asta inseamna toate partidele pana la finalul sezonului, dupa incidentele de la meciul cu UTA Arad. CSA Steaua, una dintre rivalele „cainilor” a primit o pedeapsa similara…

- Bataia dintre suporterii celor de la Dinamo și cei de UTA Arad, ajutați de catre cei de la CSA Steaua, nu a ramas fara urmari. Comisia de disciplina din cadrul FRF a decis ca Dinamo și UTA Arad sa joace ultimele 4 meciuri din play-out-ul Superligii fara spectatori. Dinamo și UTA Arad vor juca ultimele…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al liderului FCSB, exclude varianta inlocuirii lui Octavian Popescu (21 de ani) cu un fotbalist din academia clubului. FCSB nu se va putea baza in play-off pe Alexandru Pantea (20 de ani), principala soluție pentru respectarea regulii U21. Fundașul…

- Sorin Paraschiv, 42 de ani, a vorbit la GSP Live despre relația sa cu actualul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (58), pe care o considera una speciala. Cei doi au colaborat in doua randuri: prima data la FCSB, in perioada 2004-2007, apoi la Unirea Urziceni, in sezonul…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat ca roș-albaștri nu vor primi niciodata bonusuri de la Gigi Becali pentru performanțele din campionat. Patronul de la FCSB a ales sa le dea bonusuri jucatorilor doar cand aceștia ajuns in grupele unei competiții europene.…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda cu numarul 27 din Superliga. Mihai Stoica e de parere ca rezultatul arata realitatea din teren. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, crede ca scorul a fost conform cu ce s-a jucat in Gruia. Surprinzator i s-a parut…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, nu s-a antrenat cu o zi inainte de meciul cu Farul, dupa cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. El incepe pa banca derby-ul de pe Arena Naționala, care se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro Florinel…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, considera ca Rapid a facut o mișcare buna prin aducerea lui Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul dat afara de Gigi Becali. Dupa numai jumatate de an la FCSB, Damjan Djokovic s-a desparțit de formația roș-albastra, rezilierea…