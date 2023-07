Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care a fost verdictul lui Mihai Stoica, dupa amicalul FCSB – PAOK, scor 1-1, din cantonamentul din Olanda. Ros-albastrii au remizat cu echipa antrenata de Razvan Lucescu cu mai putin de doua saptamani inainte de reluarea Ligii 1. Florinel Coman a deschis scorul cu o executie spectaculoasa,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit dupa 2-5 cu Anderlecht, primul amical al verii disputat de roș-albaștri in Olanda. Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda, Apeldoorn. Dan Udrea (redactor-șef adjunct), Remus Raureanu (reporter special) și Ionuț…

- Elias Charalambous și Mihai Pintilii au testat mai multe formule in atacul vicecampioanei in amicalul FCSB - Anderlecht 2-5. Roș-albaștrii au inceput meciul cu un trident ofensiv standard - Cordea, Compagno, Florinel Coman - insa soluția la care s-a apelat in repriza secunda e una cel puțin surprinzatoare. …

- FCSB a prezentat prima achiziție din aceasta vara. Alexandru Baluța a dezvaluit in timpul conferinței de presa de ce a ales echipa lui Gigi Becali, deși a avut oferta și de la CS Universitatea Craiova. Managerul general a dezvaluit și care este stadiul negocierilor cu alți doi fotbaliști. FCSB l-a prezentat…

- Mihai Stoica este impresionat de Catalin Cirjan. Managerul general de la FCSB a vorbit despre tanarul mijlocaș care s-ar fi ințeles cu oficialii celor de la Rapid, marea rivala a vicecampioanei. Catalin Cirjan ar urma sa ajunga in Giulești sub forma de imprumut, de la Arsenal, formația la care este…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), a anunțat in ce condiții poate ajunge mijlocașul francez al roș-albaștrilor, Malcom Edjouma (26 de ani), la marea rivala Rapid. Despre interesul Rapidului pentru Edjouma a scris Gazeta Sporturilor miercuri. Oficialul vicecampioanei Romaniei…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, s-a aratat impresionat de parcursul aratat de Petrolul Ploiești in anul calendaristic 2023, in Superliga. Oficialul vicecampioanei Romaniei a spus ca gruparea prahoveana a jucat foarte bine in acest an, in special in play-off, acolo unde…

- Elias Charalambous a primit „mana libera” la FCSB. Cel putin asta sustine Gigi Becali, dupa ce ros-albastrii au invins-o pe Universitatea Craiova si pastreaza sanse de a castiga titlul in Liga 1. Cipriotul cu licenta PRO, adus in locul lui Leo Strizu, a fost laudat de patron. Gigi Becali asigura ca…