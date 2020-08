Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 52 de ani din localitatea Novaci, judetul Gorj, a murit dupa ce a fost lovita de o masina. Autoturismul era condus de fiul unei judecatoare din localitate, Mihai Dafinescu, care a fugit de la locul accidentului. Mama sa este președintele Judecatoriei Novaci, iar beizadeaua nu este la…

- La data de 19 august a.c., in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat o femeie, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Republicii din municipiul Medgidia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Femeia a refuzat atat testarea cu…

- Inconștiența fara limite in județul Argeș, acolo unde o tanara de 19 ani a provocat moartea a doi soți. Potrivit autoritaților, vinovata conducea un autoturism fara a deține permis de conducere, avand in mașina cu ea un copil in varsta de doi ani. Cum s-a produs accidentul Tragedia a avut loc in cursul…

- Moldoveanca retinuta de politisti in orașul israelian Petah Tikva, fiind banuita ca ar fi violat o femeie de 84 de ani pe care o ingrijea, a fost eliberata din arest la domiciliu. Precizarile au fost facute de reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova in Israel.

- O femeie din Șoimuș s-a trezit in casa cu vecinul care o amenința cu acte de violența. Dar iata ce spun polițiștii ajunși la fața locului: „La data de 04.08.2020, in jurul orei 23:55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie de 44 de ani, despre faptul ca,…

- Azi-noapte, la ora 00:30, politistii din Targu Lapuș au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 171 E, pe raza localitatii Dumbrava. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 25 de ani din Cupseni, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum…

- Luni, 6 iulie, un roman de 36 de ani a fost condamnat in Italia la inchisoare pe viața pentru ca, in toamna anului 2014, a violat o tanara italianca și l-a ucis in bataie pe iubitul acesteia.

- Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca un autoturism este condus de un șofer posibil baut și se indreapta catre Radauți. Un echipaj din cadrul BOP Radauți impreuna s-a deplasat pe str. Putnei, iar in jurul orelor 00.35, au observat autoturismul menționat care se deplasa…