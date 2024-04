Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care s-a urcat la volan drogat și fara permis i-a „alergat” pe polițiști prin comuna Copalau Joi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe drumul județean D.J. 208H, in comuna Copalau, au efectuat semnal de oprire unui autoturism…

- Un tanar din Targoviște este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din municipiu la volan fara permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe strada George Cair, in noaptea de joi spre vineri. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 de…

- Un tanar din Bacau care a provocat un accident cu victima, suspectat ca era droga Un incident tragic a avut loc pe strada Onești din municipiul Adjud, județul Vrancea, in data de 8 februarie, cand un accident rutier a avut ca rezultat vatamarea corporala a unei femei in varsta de 36 de ani. Potrivit…

- Politistii din Sibiu au retinut un tanar de 19 ani care a condus o masina cu numar fals, fara a avea permis, si a facut accident, dupa care a fugit. In urma impactului dintre vehicul si un copac, o fata de 18 ani si un tanar de 21 de ani au fost raniti grav.”In cursul acestei zile, politistii Biroului…

- Un accident cumplit s-a produs in București! Tragedia a avut loc noaptea trecuta in sectorul 5 al Capitalei. Un tanar in varsta de 18 ani a murit. Baiatul avea permis de conducere de doar o luna. Iata cum s-a intamplat incidentul!

- Duminica, 28 ianuarie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii din Aiud au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din Aiud, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 25 de ani, din comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș, in timp ce…

- La data 23 ianuarie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii Postului de Poliție Jidvei, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza localitații Balcaciu, au constatat ca pe strada Gorunului s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii…

- Un tanar de 23 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a condus baut si fara permis auto si a intrat in mai multe masini parcate pe o strada din orasul Targu Bujor, informeaza IPJ Galati.