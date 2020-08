Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis ca organizatia din municipiul resedinta sa fie condusa de primarul Mihai Chirica, la cinci luni de la intrarea acestuia in formatiunea politica. "Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete…

- Consilierii municipali din Iasi au aprobat, in sedinta de astazi, ca locul fostilor consilieri locali Razvan Timofciuc si Etienne Ignat sa fie luate de Oana Horhogea si Antonica Alexe. Razvan Timofciuc si Etienne Ignat si-au pierdut functiile dupa ce in luna iunie au demisionat din PNL, ei alegand sa…

- Fostul presedinte al filialei municipale Iași a PNL, deputatul Marius Bodea, a anunțat ca a devenit membru al USR. Bodea, care a plecat din PNL dupa ce partidul l-a anunțat drept candidat pentru un nou mandat pe primarul Mihai Chirica,spune ca a ales USR pentru ca "aceasta este alternativa reala…

- Fiecare autobuz din Iasi va avea instalat un dispozitiv special pentru transportul bicicletelor, a anuntat primarul Mihai Chirica. O astfel de combinatie intre transportul urban clasic si bicicleta va contribui la cresterea mobilitatii, mai ales intre zona periurbana a Iasului si oras, a mai explicat…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat sambata, in cadrul primei conferinte de presa la care a luat parte de la intrarea sa in PNL, ca pentru el "functiile sunt irelevante", subliniind importanta loialitatii si a parteneriatelor pentru binele cetatenilor. "Functiile politice sunt…

- "1. Sper ca toate acele proiecte care au fost vanturate pe la Primarie si, acum, in premiera, la sediul PNL Iasi sa nu ramana doar simple iluzii vandute iesenilor, asa cum s-a intamplat si pana acum in cei 5 ani de cand Mihai Chirica este primarul Iasului. PSD a adus la Iasi peste 1 miliard de euro…

- Sprijin pentru persoanele fara venit In perioada 4 – 8 mai, echipele DAS au identificat 620 de persoane singure sau familii fara venit sau venituri reduse, care se afla in autoizolare. In perioada menționata, au fost furnizate la domiciliu ajutoare alimentare (gratuite) pentru doua familii fara venituri.…