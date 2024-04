Stiri pe aceeasi tema

- NECAZ… Inca de vineri, Dumitru Buzatu a parasit Penitenciarul Vaslui și a ajuns in arestul poliției ieșene. Și asta dupa ce procurorii anticorupție l-au chemat, inca o data, la audieri. Transferul sau este unul temporar astfel ca fostul șef al județului se va intoarce Vaslui la finalul discuțiilor cu…

- RESPINS… Dumitru Buzatu nu a primit astazi nici de la Curtea de Apel Iași „marțișorul” mult dorit, ceea ce inseamna ca pentru inca aproape o luna de zile va ramane dupa gratii, unde se afla de pe data de 22 septembrie 2023. Instanța ieșeana a considerat ca hotararea Tribunalului Vaslui de a prelungi…

- Nici bine n-a inceput anul si deja a fost semnalata intoarcerea lui Mos Martin in padurile Iasului. De fapt, in Padurea Barnova-Dobrovat, acolo unde au fost gasite urmele ursului si in anii trecuti. Dar in 2022 si 2023 ursul si-a facut aparitia la sfarsitul primaverii sau vara, apoi a disparut. Acum,…

- LA VORBITOR… Faptul ca Dumitru Buzatu conduce PSD-ul și Consiliul Județean (CJ) Vaslui din pușcarie este o certitudine! Astazi, fosta sa șefa de cabinet, Ana Maria Obreja, i-a programat la vorbitor pe „nașul” Ioan Țibulca și pe consilierul personal, Vasile Mariciuc. Azi, la ora 12,00, cei doi s-au prezentat…

- JUDECATA… Dumitru Buzatu va fi adus din nou maine, 2 februarie, in fața instanței Tribunalului Vaslui, pentru verificarea masurii preventive, ceea ce ii da fostului președinte de CJ Vaslui noi speranțe ca va scapa de gratii. „Destul de repede se intampla aceasta noua verificare, pentru ca cea anterioara…

- DUPA GRATII…Dupa modelul Dumitru Buzatu, un alt impatimit al mitei cu bani gheata ajunge pe mana procurorilor anticoruptie. De data aceasta, seful Reiser Barlad, Daniel Buzamat este trimis in spatele gratiilor pentru 30 de zile dupa ce a fost prins cu 100.000 de lei mita, pititi in frigider. Cu catuse…

- FINAL… Devine tot mai limpede pentru toata lumea ca in Vaslui, doar anchetatorii de prin alte județe mai pot face dreptate. S-a vazut asta și in cazul lui Dumitru Buzatu, care a fost prins la pescuit de șpagi de procurorii DNA Iași, dar și in numeroasele cazuri in care infractori care ar trebui sa ajunga…

- DECIZIE… Chiar daca mulți il vedeau ca și scapat de arest preventiv, iata ca magistrații Tribunalului Vaslui au fost de alta parere. Mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Dumitru Buzatu a fost menținut pentru alte 30 de zile. Decizia nu este definitiva astfel ca, ultimul cuvant il vor avea…