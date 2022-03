Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița a fost testata pozitiv la Covid-19 „azi am efectuat testul PCR pentru detectarea virusului Sars Cov-2, care s-a dovedit a fi pozitiv”. Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook.

- „Acum 2 zile am avut putina durere in gat. "Am stat cu geamul deschis", mi-am zis. Seara, am avut si ceva temperatura (pana in 38) si a inceput sa-mi curga nasul.Am facut doua teste rapide acasa (la interval de cateva ore), ambele pozitive. Am decis sa-mi fac si evaluarea COVID la Nasta, diagnosticul…

- Invitat la un post TV, ministrul a fost intrebat cum iși trimite copilul la școala, in actualele condiții, potrivit Mediafax. Cimpeanu a raspuns: „este student și o face cu o responsabilitate admirabila”.Intreba daca e sigur ca fiul sau nu poate lua boala, ministrul a spus ca acesta s-a infectat deja.„Nu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dezvaluit ca fiul sau, student, a avut Covid. Nu s-a infectat la facultate, ci la petrecerea de Revelion, anunța Mediafax. Cimpeanu a fost intrebat, luni seara, despre gradul de siguranța in școli și a raspuns ca difera de la o școala la alta, insa media…

- Larisa Dragulescu a trecut prin clipe grele, dupa ce copiii ei s-au infectat cu virusul COVID-19. Vedeta a apelat la ajutorul medicilor, iar acum se afla in izolare la domiciliu. Cei doi micuți au simptome diferite, dar se pare ca incep sa se simta din ce in ce mai bine.

- Neregulile din spital nu inceteaza sa ne șocheze, iar din pacate, nimeni nu reușește sa puna stop acestor situații revoltatoare. Așa se face ca un barbat de 62 de ani, din Iași, a fost trimis acasa din spital dupa ce a ieșit pozitiv la testul Covid-19. Barbatul suferea de cangrena la ambele picioare,…

- Antrenorul echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a fost depistat infectat cu virusul Covid-19, motiv pentru care nu ii va putea conduce pe „tunari” la meciul de sambata cu Manchester City, din Premier League. „Mikel a intrat in izolare, conform instructiunilor guvernamentale, si ii dorim sa se faca…

- International spaniol Jordi Alba, de la FC Barcelona, a fost depistat infectat cu virusul Covid-19, a anuntat, marti, 28 decembrie, conducerea gruparii catalane. Alba, care a intrat deja in izolare la domiciliu, este al treilea fotbalist al Barcelonei care a contractat noul coronavirus, dupa brazilianul…