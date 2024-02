Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o saptamana, Loredana Groza (53 de ani) și fiica ei Elena se afla in vacanța in Mumbai, India. Cantareața a avut și o companie minunata, o veche prietena, Iulia Vantur, alaturi de care s-a plimbat peste tot. Mai mult decat atat, Loredana și fiica ei au fost invitate la actrița și […]…

- Este o zi speciala pentru Saveta Bogdan și asta pentru ca artista iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața de muzica populara a implinit frumoasa varsta de 77 de ani. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Anetna Stars, artista a marturisit ca este suparata ca fiica ei nu a putut fi alaturi…

- Adina de la Heaven și-a dorit o schimbare in 2023, așa ca, dupa 30 de ani in care a acuzat dureri, a decis sa intre in cabinetul medicului chirurg pentru operație de micșorare a sanilor. Cum se simte in prezent.

- Matteo și soția lui, Elena, au devenit parinți in 2020, iar pe 25 ianuarie, fiica lor va implini patru ani. Artistul, partenera lui și Mia, fiica lor, sunt de nedesparțit, iar de curand Matteo a mers la un eveniment impreuna cu fata lui.

- Elena Udrea a implinit 50 de ani. Ea ar fi vrut sa sarbatoreasca acasa impreuna cu fiica ei și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, dar instanța a respins cererea de permisie depusa de aceasta. Astfel ca, Elena Udrea a fost vizitata la penitenciarul Targșor, de ziua ei, de fiica sa, Eva Maria, și de iubitul…

- Elena Udrea a implinit 50 de ani. Ea ar fi vrut sa sarbatoreasca acasa impreuna cu fiica ei și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, dar instanța a respins cererea de permisie depusa de aceasta. Astfel ca, Elena Udrea a fost vizitata la penitenciarul Targșor, de ziua ei, de fiica sa, Eva Maria, și de iubitul…

- Nico face parte din ”generația de aur” a muzicii romanești și se bucura de un real succes. Cantareața reușește sa-și mulțumeasca toți fani apeland la o regula simpla de care ține cont și nu sare niciodata peste ea.

- Adina de la Heaven spune ca au trecut ani buni de cand a decis sa iși schimbe radical stilul de viața, pe langa faptul ca a reușit sa slabeasca 18 kg. Artista ține aceeași dieta de 25 de ani, iar de atunci, și sportul are un rol important in viața ei.