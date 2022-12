Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac s-a aratat profund impresionat de succesul lui Fuego, dupa ce a vizionat unul dintre concertele celebrului solist. Actorul l-a pus pe artist pe o lista limitata de personalitați din lumea muzicii care pot crea un adevarat spectacol la concertele lor.

- Nu exista niciun dubiu in legatura cu faptul ca Paul Surugiu este unul dintre cei mai apreciați și reputați artiști din Romania. Are o cariera impresionanta de mai bine de 25 de ani și este indragit de milioane de romani din toate colțurile țarii. Ce avere a strans Fuego in viața sa. Muncește de la…

- Romania - Slovenia 1-2 | Ilie Dumitrescu, fostul mare fotbalist al naționalei Romaniei, a fost impresionat de evoluția lui Olimpiu Moruțan, 23 de ani, care a dinamizat jocul „tricolorilor” dupa ce a fost introdus pe teren la pauza. Amicalul Moldova - Romania va avea loc duminica, de la ora 20:30, liveTEXT…

- Drama din viața Mariei Constantin. Are o voce incredibila, o cariera de succes și este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din Romania. Cu toate acestea, zambetul ei luminos ascunde o durere fara margini. Ce s-a intamplat cu fiul celebrei artiste. Cu cine locuiește fiul Mariei…

- In fiecare duminica, Paul Surugiu, cunoscut dupa numele de scena Fuego, pregatește cate o sarbatoare a muzicii de suflet pentru telespectatori. Publicul așteapta cu nerabdare cea de-a doua gala a programului „Drag de Romania mea!”, ce urmeaza sa fie difuzat pe postul de televiziune TVR 2. Vor fi surprize…

- Laurențiu Duța a facut declarații uimitoare, in cadrul emisiunii „40 de intrebari”, moderata de Denise Rifai, despre Andra. Interpretul considera ca vedeta are una dintre cele mai bune voci din Romania, iar in urma cu ceva timp, aceștia au și colaborat pentru piesa „Jumtatea mea mai buna” Pe lista vocilor…

- Date fiind și clauzele de confidențialitate incluse in contractul sau cu Antena 1, Mihai Bendeac refuza in continuare sa vorbeasca despre principalul motiv pentru care a plecat din juriul iUmor. Actorul ne-a spus insa ca cu ceilalți doi jurați, Delia și Cheloo, a ramas in aceleași relații pe care le…