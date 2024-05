Designerul Mihai Albu, cunoscut drept „Arhitectul Pantofilor”, a decis sa faca public faptul ca a fost diagnosticat cu o boala grea, din sfera oncologica. A fost deja operat. Fosta sa soție, Iulia Albu, i-a transmis deja un mesaj de susținere. Designerul a primit o veste grea de la medici – aceea ca sufera de cancer […] The post Mihai Albu, diagnosticat cu cancer. Designerul a fost operat/Primul mesaj al fostei soții, Iulia Albu: „Este o lupta grea in care…” first appeared on Ziarul National .