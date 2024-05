Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a facut senzație in mediul online cu o fotografie ce a atras toate privirile fanilor. Criticul de moda s-a afișat pe rețelele sociale cu o peruca bruneta și cu parul ciufulit. Noul look la care a apelat i-a luat prin surprindere pe internauți.

- Oana Zavoranu intervine in scandalul momentului! Vedeta ii ia apararea Ralucai Pastrama, dupa ce Pepe a declarat ca nu vrea sa ii mai fie asociat numele cu al fostei soții. Ce i-a transmis aceasta artistului, care i-a fost și ei soț timp de cinci ani? „Nu am sa o atac pe Raluca. Oricat am zis de ea,…

- Konstantin Koltsov, fost jucator de hochei și iubitul Arynei Sabalenka, a murit subit marți. Apar noi ipoteze privind decesul lui, ultima emisa de fosta soție, Julija Mikhailova. Koltsov a cazut de la etajul 23 al hotelului in care se afla, St. Regis Bal Harbour Resort, iar inițial a aparut informația…

- Celine Dion, una dintre cele mai iubite și influente cantarețe ale timpurilor noastre, a șocat lumea cand a dezvaluit ca lupta impotriva sindromului persoanei rigide, o afecțiune neurologica rara care ii afecteaza controlul muscular. Dupa ce și-a ținut viața privata departe de ochii publicului de cand…

- Mioara Roman a suferit un stop cardiac cu doua luni inainte de a implini 84 de ani. Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta.Petre Roman, primul premier al Romaniei post-decembriste, și Mioara Roman…

- Adriana Bahmuțeanu s-a unit cu fosta partenera a primului ei soț și au venit impreuna in cadrul unei emisiuni online. Prezentatoarea susține ca a avut o casnicie toxica și ca a fost terorizata de Cosmin Bahmuțan.Prezenta in emisiunea „Online Story by Cornelia”, Adriana Bahmuțeanu a facut dezvaluiri…

- Minodora a ajuns pe mainile medicilor in urma cu doar cateva zile, iar cantareața a stat timp de patru ore in operație. Artista vorbește pentru prima data, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu care s-a confruntat și numește intervenția ca fiind cea mai grea de pana acum. Ce s-a intamplat…

- Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au ajuns la un moment deosebit in viața lor de cuplu și anume patru ani de la inceputul relației lor. Intr-un gest emoționant și plin de dragoste, artista a impartașit un mesaj special pe rețelele de socializare.