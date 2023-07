Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații lanseaza prima alerta legata de infectarea masiva a felinelor cu virusul AH5N1 de gripa aviara. Deocamdata riscul transmiterii in populația generala este apreciat ca fiind ”scazut” . Polonia se confrunta cu o epidemie ciudata de gripa aviara la pisici. Raportul unei…

- Indulcitorul aspartam este un „posibil cancerigen”, dar ramane sigur pentru consum in limitele deja convenite, au transmis doua grupuri avand legatura cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Indulcitorul aspartam este un „posibil cancerigen”, dar ramane sigur pentru consum in limitele deja convenite, au transmis doua grupuri avand legatura cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza News.ro.Hotararile sunt rezultatul a doua grupuri de experti OMS separate, dintre care unul…

- Aspartamul, cel mai folosit indulcitor din lume, va fi declarat „posibil cancerigen pentru oameni”, de catre Agenția Internaționala de Cercetare a Cancerului, divizie a celor de la Organizația Mondiala a Sanatații. Indulcitorul poate fi gasit in sucurile Coca Cola Zero, guma de amestecat Orbit sau chair…

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de Covid 19 s-a incheiat, a anunțat Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca, in prezent, Covid-19 ”nu mai constituie o urgența”. In comunicatul Guvernului se precizeza:…

- Severitatea focarului actual de gripa aviara si daunele economice si personale pe care le-a provocat au determinat guvernele sa reconsidere vaccinarea pasarilor de curte. Cu toate acestea, unele tari, precum Statele Unite, raman reticente, in principal din cauza restrictiilor comerciale pe care le-ar…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) apreciaza potențialul Inteligenței artificiale (AI), dar recomanda prudența atunci cand este folosita in sectorul asistenței medicale cu rol de instrument care vine in sprijinul cadrelor medicale și serviciilor de diagnostic, potrivit Reuters. Potrivit comunicatului…

- Multi dintre noi am mancat, fara sa vrem, paine cu mucegai, insa nu am stiut riscurile la care ne supunem.Mancarurile mucegaite, inclusiv painea, sunt periculoase deoarece iti pot aduce in organism micotoxine sau otravuri fungice. Anumite tipuri de mucegai pot provoca toxinfectii alimentare, care au…