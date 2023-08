Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 116 migranti din mai multe tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci autovehicule sau pe camp, mergand pe jos spre Ungaria, potrivit Agerpres.In…

- Politistii de frontiera din Nadlac II si Borș II au depistat, ascunși in doua automarfare, respectiv pe jos, 60 de migranti.Acesti cetateni din diverse state au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Doar intr-unul dintre ansamblurile rutiere au fost descoperite ascunse 43 de persoane. Azi…

- Politistii de frontiera de la Nadlac și Varșand au depistat 31 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport.

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 55 de migranti in TIR-ul verificat pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, dupa ce din interior s-au auzit strigate de ajutor si a fost necesara interventia mai multor echipe medicale, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit, marti, pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR s-au auzit strigate de ajutor ale unor persoane. Cand autoritatile au deschis remorca, au fost gasiti zeci de migranti ascunsi, ce ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. Migranți transportați…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 79 de cetateni din Pakistan, Bangladesh, Egipt, Nepal și Sri Lanka,... The post 79 de migranți ascunși intr-un camion și o autoutilitara, depistați la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un tractor agricol și o remorca, a caror valoare atinge 30.000 de lei, au fost furate pe timp de noapte dintr-o localitate din județul Prahova. Polițiștii au intrat imediat pe fir și au demarat, in aceasta saptamana, 11 percheziții la persoane banuite din județele Dambovița și Prahova. Astfel, marți,…

- La data de 14 mai 2023, in jurul orei 18:50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani, au depistat in trafic un tanar in varsta de 24 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroșani, care a fost testat cu aparatul…