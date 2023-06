Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs vineri dimineața in jurul orei 7:00 pe DN6, in Belinț, județul Timiș, dupa ce șoferul unui microbuz cu pasageri și remorca a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod, informeaza Tion.ro.In urma impactului, trei persoane, doi adulți și un copil de 3 ani, au fost ranite…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Belinț. Doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce șoferul unui microbuz de pasageri a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un microbuz de transport persoane, in care se aflau noua adulti si un minor, a fost implicat intr-un accident rutier, vineri dimineata, pe DN6, in localitatea Belint, trei victime fiind transportate la spital. Confirm Biroului de presa al ISU Timis, in urma apelului primit prin 112, echipajele au intervenit…

- Un microbuz in care se aflau 10 persoane a fost implicat vineri dimineata intr-un accident pe DN6, in localitatea Belint din judetul Timis, trei persoane, inclusiv un copil, fiind ranite.“In urma apelului primit prin SNUAU 112 din data de 02.06.2023, la ora 06:49, am fost solicitati sa intervenim…

- UPDATE (15:35) ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Brașov catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 25 de ani, din Magura și microbuzul care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 59 de…

- Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, cand cei doi lucrau pe o schela culisabila care s-a desprins partial de pe un bloc din Targu Mures. Muncitorii au fost transportati la spital, cu suspiciune de fracturi multiple, scrie News.ro . „Trei echipaje de pompieri ale Detasamentului Targu Mures ce…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni la amiaza dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 7, in Valcea. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in localitatea Budești, sat Linia. Potrivit ISU Valcea, victimele sunt soț și soție, iar una dintre persoane (șoferul in varsta de 78 de ani) a ramas…

- Un tanar a fost transportat in coma la spital. S-a intamplat sambata seara, in urma unui accident rutier produs in localitatea clujeana Mera. Tot la spital a ajuns și o tanara, cu leziuni nu foarte grave. Coliziunea s-a produs intre doua autovehicule. Accidentul a fost anunțat la 112 in jurul orei 20:30.…