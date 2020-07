Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIA, Jeant Todt, l-a vizitat, saptamana trecuta, pe Michael Schumacher si a oferit o scurta declaratie despre starea de sanatatea a septuplului campion mondial de Formula 1, aflat in convalescenta de peste sase ani si jumatate."L-am vazut pe Michael saptamana trecuta. Se lupta.…

- Neamțul Sebastian Vettel (32 de ani) este in ultimul an de contract cu Ferrari, iar cele doua parți nu au ajuns la un acord. Acesta va parasi echipa la finalul anului. „Relația mea cu Scuderia Ferrari se va termina la anul 2020. Pentru a avea cele mai bune rezultate in acest sport este vital ca toate…