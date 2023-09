Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a trecut prin momente grele astazi și asta pentru ca a avut loc „confruntarea” cu fostul ei soț. Make-up artista și Daniel Balaciu s-au intalnit la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Intr-un videoclip pe Instagram, vedeta a spus ca fostul ei și-ar fi schimbat declarația. Iata ce marturisiri…

- Dana Roba și Daniel Balaciu, barbatul care și-a mutilat partenera de viața cu numeroase lovituri de ciocan, vor avea prima confruntare in fața oamenilor legii vineri, 22 septembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre victima, aceasta dezvaluind ca nu ii este deloc ușor sa treaca prin momentele de fața.…

- Dana Roba se va confrunta cu probleme pe viața dupa ce a fost batuta cu bestialitate de Daniel Balaciu, soțul ei. Make-up artista nu mai are gust și miros, iar ea a trecut prin momente cumplite. Iata ce a transmis vedeta pe pagina ei personala de Instagram!

- In urma cu aproape doua luni, Dana Roba a fost mutilata de-a dreptul de catre soțul ei, Daniel Balaciu. Intr-un exces de furie, barbatul a lovit-o pe vedeta pe neașteptate, in timp ce aceasta dormea, cu ciocanul in cap, iar Dana Roba a ajuns la spital mai mult moarta decat vie, medicii dandu-i 0 șanse…

- Daca in urma cu doar doua zile Dana Roba a vorbit despre intervențiile de operațiile pe care va fi nevoita sa le suporte, in urma agresiunii fizice de care a avut parte, in urma cu aproximativ o luna, din partea tatalui fetițelor ei, iata ca astazi, make-up artistul a vorbit, tot pe pagina sa de Instagram,…

- Informații șocante ies la iveala din cazul Danei Roba! Make-up artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fetițele au fost martore la fapta tatalui lor și ca micuțele au inceput sa planga in acea dimineața.

- Dana Roba a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce a fost mutilata de soț și a ajuns la spital in stare foarte grava. Acum, make-up artista face progrese, iar recent a postat un mesaj pe rețelele personale de socializare. Vedeta a explicat cum a premeditat Daniel Balaciu gestul pe care urma sa-l…