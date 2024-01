Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu este departe de a se termina. Dupa ce a facut publice dovezile prin care demonstreaza ca a fost batuta cu bestialitate, inca soția fostului pilot se simte harțuita de fostul ei partener. Iata declarațiile oferite de Isabela Onoriu, in urma cu puțin timp, in…

- Adriana Bahmuțeanu scoate pliciul in apararea lui Salam, dupa bataia din hotel cu escorta: Pentru bani și notorietateAdriana Bahmuțeanu a facut o serie de declarații cu privire la scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul este acuzat ca ar fi agresat fizic o tanara intr-o camera de…

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.

- O noua zi importanta pentru Dana Roba! Make-up artistul urmeaza sa se intalneasca fața in fața cu barbatul care a batut-o cu ciocanul și a adus-o in pragul morții. Dana Roba este terifiata de ce urmeaza sa se intample cand se vor intalni. Iata ce precizari a facut.

- Dana Roba a fost amenințata de fostul soț. Acesta se afla in spatele gratiilor dupa ce a fost la un pas sa ii ia viața celei care i-a fost partenera o lunga perioada. Make-up artistul a facut declarații neașteptate despre mesajul pe care l-a transmis barbatul din inchisoare. Chiar fetițele ei i-au povestit.

- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Cosmar interminabil pentru vedeta mutilata cu ciocanul de fostul sot! Dana Roba duce o batalie pentru custodia celor doua fete ale sale chiar cu familia lui Daniel Balaciu, barbatul care a atacat-o cu ciocanul si a fost aproape de a le lasa pe minore fara mama. Fosta iubita a lui Beni, barbatul cu care…

- Intr-o ediție recenta a emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars, Gabriela Cristea a avut un derapaj surprinzator. Prezentatoarea de televiziune nu a mai ținut cont de nimic și a folosit cuvinte uimitoare in cadrul programului. Acuzațiile ce i-au fost aduse din nou de catre Viperele Visele. Scandalul…