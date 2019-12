Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene a organizat un prim eveniment de amploare vizand consultarea asupra viitoarei perioade de programare - 2021-2027. La evenimentul "Perioada de programare 2021 - 2027 viziune si demersuri" au participat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos si reprezentanti ai…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) a declarat catre Autoritatea de Control si Plata suma de 378 milioane euro, pana la sfarsitul lunii octombrie, urmand ca, la inceputul lunii decembrie aplicatia de plata sa fie transmisa, spre decontare, Comisiei Europene,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) a declarat catre Autoritatea de Control si Plata suma de 378 milioane euro, pana la sfarsitul lunii octombrie, urmand ca, la inceputul lunii decembrie aplicatia de plata sa fie transmisa, spre decontare, Comisiei Europene,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, a participat la o dezbatere privind finanțarea imbunatațirii competențelor digitale ale angajaților din Romania impreuna cu reprezentanții patronatelor, industriei de IT&C, mediului universitar și alți parteneri de dialog, se arata intr-un comunicat…

- Ziarul Unirea OIR Centru, fruntaș in topul proiectelor contractate prin POCU Ministerul Fondurilor Europene a publicat luni, 21 octombrie 2019, situația proiectelor contractate prin Programul Operațional Capital Uman, pana la data de 30 septembrie 2019. Conform tabelului oficial, OIR Centru se afla…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente, soluții IT și electronice de consum, a organizat un nou seminar dedicat partenerilor sai. In cadrul seminarului au fost prezentate cele mai noi tehnologii din domeniul securitații, dar și modul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dna. Roxana Minzatu și Inspectorul general al IGSU, Dl. Dan-Paul Iamandi, au semnat astazi, 16 septembrie, contractul de finanțare al proiectului „MULTIRISC MODUL III” prin intermediul caruia vor fi instruite 9.000 de persoane din cadrul IGSU, Serviciilor de Ambulanța,…

- Profesorul Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, s-a iritat azi in fața intrebarilor Libertații și, la un moment dat, a spus: ”Nu va mai raspund”. Deși nu și-au recunoscut greșelile, reprezentanții ASSMB au schimbat complet programul ”Maini curate” și vor folosi o firma autorizata,…